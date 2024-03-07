Ремонт адмінбудівлі в Одеській області / Фото: Бюро економічної безпеки

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки (ТУ БЕБ) в Одеській області виявили ризиковий тендер на капітальний ремонт адмінбудівлі.

На дані цілі запланували з бюджету майже 17 мільйонів гривень, повідомили в Бюро економічної безпеки України.

Замовником робіт виступало Управління капітального будівництва Одеської міськради. Фахівці Бюро встановили, що у виконавця робіт відсутні майно та працівники відповідної кваліфікації. Тобто компанія не відповідає вимогам тендеру.

Аби упередити розтрату з місцевого бюджету аналітики Територіального управління направили рекомендаційний лист до розпорядника коштів. За результатами його розгляду замовник та виконавець робіт розірвали договір.

За словами керівника ТУ БЕБ в Одеській області Сергія Мунтяна, це не поодинокий випадок на Одещині. Через це аналітики приділяють значну увагу моніторингу бюджетних закупівель.

— З початку року фахівці Теруправління проаналізували більше ніж 700 тендерів, що були оголошені розпорядниками бюджетних коштів. Упереджено розтрату понад 41 мільйона гривень, — зазначив Сергій Мунтян.

Раніше повідомлялось, що в Миколаєві підрядник, який повинен був до кінця грудня капітально відремонтувати одну з багатоповерхівок в Інгульському районі, яка постраждала внаслідок обстрілів, не встигає завершити роботи.