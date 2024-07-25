Американський білий метелик. Фото з відкритих джерел

На Миколаївщині у селі Благодатне запровадили карантин через шкідника американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury), який швидко розмножується та може знищувати понад 250 видів деревних, чагарникових та трав’янистих рослин.

Про це повідомили у управлінні Держпродспоживслужби у Миколаївській області.

На території села Благодатне, Благодатненської сільської ради Первомайського району запроваджено карантинний режим та будуть проводитись фітосанітарні заходи.

«Розпорядженням Первомайської районної військової адміністрації №58-р/в від 15 липня 2024 року затверджені фітосанітарні заходи з метою локалізації і ліквідації вогнищ даного карантинного організму», — йдеться у повідомленні.

Американський білий метелик — один з найнебезпечніших шкідників-поліфагів, які зустрічаються на території України. Виділяється серед інших шкідників надзвичайно широким спектром видів рослин — живителів. Відомо понад 250 видів деревних, чагарникових та трав’янистих рослин, на яких метелик може розвиватися. Особливо сильно ушкоджує шовковицю, клен, горіх, яблуню, грушу, сливу, вишню, черешню, тополю та ін.

Основна ознака пошкодження – наявність на деревах павутинних гнізд. Типове павутинне гніздо американського білого метелика сформоване з тоненької павутини, яка обплутує спочатку 1-2, а потім декілька верхівкових листків на гілці. У міру зростання гусені і недостачі їжі всередині гнізда, павутиною обплутуються все нові і нові листки. Згодом гніздом стає ціла гілка чи частина її розміром 1-2 метри.

Американський білий метелик є екологічно пластичним видом, здатний розвиватися в різних кліматичних зонах, переносити низькі температури, має високу плодовитість. У зв’язку з цим шкідник представляє велику небезпеку.

Нагадаємо, що на Миколаївщині по селам щеплюють собак та котів від сказу. За минулий тиждень вакцинували 4335 собак та 2911 котів.