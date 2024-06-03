Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Фото з відкритих джерел

Влада Казахстану виключила «Талібан» зі списку терористичних організацій.

Про це глава держави Касим-Жомарт Токаєв заявив під час зустрічі зі спікерами палат парламентів країн ОДКБ, передає пресслужба президента країни.

Касим-Жомарт Токаєв пояснив таке рішення «важливістю розвитку торгово-економічного співробітництва з сучасним Афганістаном», а також розумінням того, що режим талібів у країні є «довгостроковим».

Він додав, що одним зі стратегічних завдань на сучасному етапі є активне залучення Афганістану до міжрегіональних звʼязків.

Нагадаємо, 15 серпня 2021 року, владу в Афганістані захопили бойовики радикального ісламістського угруповання «Талібан». Майже два десятиліття вони вели партизанську війну, однак після виведення американських військ розпочали новий наступ, взяли під свій контроль більшу частину міст, включаючи столицю Кабул, і оголосили про закінчення війни.

Вже у вересні 2021 року бойовики Талібану заявили про взяття під контроль усієї території Афганістану.