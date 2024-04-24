На Миколаївщині, в рамках реформи шкільного харчування, планують відкрити фабрику-кухню, де кухарів навчатимуть готувати їжу для закладів освіти, відповідно до сучасних технологічних вимог.

Про це на брифінгу 23 квітня розповіла директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська, пишуть «НикВести».

— Ми готуємося до створення освітнього Хабу, у якому буде зразкова фабрика-кухня. З одного боку вона буде готувати для освітніх закладів готові гарячі обіди, і в той же час проводитиме навчання усіх кухарів Миколаївської області саме для того, щоб вони могли потім правильно організувати процес харчування у своїх школах, — сказала Алла Веліховська.

Реформа шкільного харчування у Миколаєві. Фото з відкритих джерел

Вона також зазначила, що низка миколаївських кухарів у закладах освіти пройшли навчання в Одеській та Львівській областях.

— Ми перейшли на відповідне меню. На сайті «Знаємо» є рецептурний збірник, за яким будуть готуватися всі страви, що там затверджені. На сьогодні ми навчили вже перших кухарів, які готують страви для дітей, — зазначила Алла Веліховська.

Зазначимо, що реформа шкільного харчування розпочалась задовго до повномасштабної російської агресії проти України. Ще у 2020 році за ініціативою першої леді Олени Зеленської.

Харчування у школах Миколаївщини

Нагадаємо, Всесвітня продовольча програма ООН (World Food Programme) виділила Миколаївській області понад 1 мільйон гривень на гаряче харчування учнів молодшої школи.

Раніше повідомлялось, що у Навчальних закладах Миколаївщини 45% представлених на перевірку сезонних меню не відповідають вимогам.

Зазначається, що на розгляд надійшло 1158 перспективних сезонних меню для закладів освіти на відповідність вимогам норм харчування та порядку організації харчування у закладах освіти.

Раніше управління освіти Миколаївської міської ради оголосило тендер і шукало компанію, яка організовуватиме харчуванням у навчальних закладах міста весь 2024 рік. Нею стало комунальне виробниче підприємство організації харчування у навчальних закладах. Це коштуватиме 67,4 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що минулого року у Миколаєві встановили нову вартість харчування дітей у навчальних закладах міста.