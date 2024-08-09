Харківʼянку підозрюють у передачі росіянам інформації про ЗСУ / Фото: Харківська обласна прокуратура

Працівницю місцевого дитсадка Харкова підозрюють у передачі росіянам інформації про місця дислокації ЗСУ та техніки в місті.

Як повідомили у прокуратурі Харківської області, з вересня 2023 року 55-річна харківʼянка, яка працює у місцевому дитсадку, через Telegram почала спілкуватися із російським військовослужбовцем, який воює проти України. Жінка добровільно передала йому інформацію про місця дислокації Сил оборони та техніки в місті.

За даними правоохоронців, отримані відомості жінка надсилала у вигляді текстових повідомлень з позначенням координат на Google-мапах. Завдяки її «допомозі» окупанти готували повітряні атаки на місто для послаблення оборони Харкова.

Також зазначається, що жінка, не приховуючи свої антиукраїнські погляди, активно ділилися ними в проросійських чатах у Telegram.

Правоохоронці затримали її за місцем проживання у Харкові. Наразі вона перебуває під вартою, де їй загрожує до восьми років вʼязниці.

Стосовно неї направили обвинувальний акт до суду за фактами поширення інформації про розташування утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану, а також виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України (частина 2 статті 114-2 та частина 2 статті 436-2 ККУ).

Скрини листування харківʼянки із росіянами / Фото: Харківська обласна прокуратура Скрини листування харківʼянки із росіянами / Фото: Харківська обласна прокуратура Скрини листування харківʼянки із росіянами / Фото: Харківська обласна прокуратура

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