Суд розгляне справу херсонця, який очолив окупаційне «міністерство молодіжної політики, сім'ї і спорту Херсонської області».

Від початку окупації міста чоловік добровільно почав співпрацювати з ворогом, повідомили в Миколаївській області прокуратурі.

Спочатку він зайняв посаду заступника міністра «міністерство молодіжної політики, сім'ї і спорту військово-цивільної адміністрації Херсонської області», а згодом обійняв посаду виконувача обов’язків міністра.

Херсонець керував «міністерством» згідно з законодавством РФ, представляв інтереси у федеральних органах виконавчої та державної влади Херсонської області, проводив конференції та наради, організовував реалізацію державних програм в сфері молодіжної політики, розвитку культури і спорту, збільшував штат працівників спортивних установ, тощо.

Його судитимуть за колабораціонізм (частина 5 статті 111-1 КК України).

Нагадаємо, у Херсонській області судитимуть посадовця, який під час окупації очолив галузь ветеринарної медицини.