Викрадена РФ з Херсонського художнього музею робота Єфрема Зверькова "Похмурий день". Картон, олія, написана у 1967 році. фото: Херсонський художній музей/Facebook

Співробітники Херсонського художнього музею ідентифікували 100 картин, викрадених росіянами під час втечі з міста. 99 із них перебувають в анексованому Криму.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Херсонського художнього музею мені Олексія Шовкуненка.

Картини було впізнано завдяки сюжету одного з російських телеканалів, знятому в сімферопольському Центральному музеї Тавриди у вересні 2023 року.

Серед останніх ідентифікованих робіт картини митців Івана Шульги «Рибалки на березі моря», Єфрема Зверькова «Похмурий день» та Венери Такаєвої «Дочка Гюзель».

«Імена Івана Шульги та Венери Такаєвої пов'язані з Херсонщиною. Шульга тут народився, Такаєва живе та працює в Херсоні з середини 1950-х років. Єфрем Зверьков — художник-шестидесятник, один з основоположників «суворого стилю, що входить до числа найвідоміших російських живописців-пейзажистів ХХ ст.», — йдеться у повідомленні.

Викрадена РФ з Херсонського художнього музею робота Івана Шульги "Рибалки на березі моря". фото: Херсонський художній музей/Facebook

Нагадаємо, що 23 травня 2022 року озброєні чоловіки в цивільному завітали до Херсонського художнього музею, які заявили про «інвентаризацію» колекції. 1 листопада російські окупанти пограбували художній музей у Херсоні. 3 листопада поліція почала розслідувати справу, яку відкрили за фактом пограбування військовими РФ цінностей Херсонського художнього музею.

99 картин, як стверджують музейники, розміщені в Центральному музеї Тавриди. Місцеперебування ще однієї, «засвіченої» в Генічеську, невідоме (можливо, десь у тому ж Генічеську, хоча це тільки припущення), але викрадачі підтверджують, що «Фаєтон у Севастополі» Костянтина Коровіна десь у них.

Після, Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка ідентифікував ще три картини зі своєї колекції, які російські окупанти вкрали й вивезли до тимчасово окупованого Криму.