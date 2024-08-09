Цього року в Україні на кожні п'ять укладених шлюбів припадає одне розлучення. Зокрема на Миколаївщині за перші пів року розлучилися 460 сімей, тоді як за аналогічний період минулого року — 332.

Такі дані надає Опендатабот.

За перше півріччя 2024 року українці уклали 72 тисячі шлюбів, що на 15% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли було зареєстровано 86 тисяч нових сімей.

Фахівці відзначають, що після сплеску шлюбів у перший рік повномасштабної війни, кількість одружень поступово знижується щороку.

Лідером за кількістю укладених шлюбів залишається Київ, де було зареєстровано 9 392 шлюби. Дніпропетровська область займає друге місце з 7 076 новими сім'ями, а Одеська область — третє з 4 896. Найменша активність в укладенні шлюбів спостерігається в Чернівецькій області.

Кількість укладених шлюбів у 2024 році. Опендатабот

Разом зі спадом кількості шлюбів спостерігається зростання кількості розлучень. За перші шість місяців 2024 року було зареєстровано 15 578 розлучень, що на 50% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 18% більше, ніж у першому півріччі 2021-го. Найбільше розлучень також у Києві — 2 118 випадків. У Дніпропетровській області розірвали шлюб 1 404 подружні пари, а в Харківській — 1 148.

Кількість розлучень у 2024 році. Опендатабот

Нагадаємо, минулого року Верховна Рада підтримала законопроєкт № 5492 та ухвалила за основу зміни до Сімейного кодексу. Зміни до кодексу дозволять розривати шлюб під час вагітності дружини та протягом року після народження дитини. Рішення підтримали 232 народних депутати.