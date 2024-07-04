Наслідки російського удару по Дніпру 3 липня, фото з відкритих джерел

У Дніпрі в лікарні померла 60-річна жінка, яка постраждала під час ворожої атаки на місто 3 липня. Загалом загинули шестеро людей.

Сьогодні в місті оголосили траур за загиблими, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Також під завалами багатоповерхівки в Дніпрі, в яку росіяни влучили ракетою 28 червня, знайшли тіло загиблої жінки — це третя жертва того удару

Нагадаємо, уранці 3 липні росіяни спрямували по Дніпру ракети та ударні безпілотники. Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили близько 8:15, а через пів години в обласному центрі пролунали вибухи. Згодом — повторні.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих унаслідок російського удару по місту Дніпро зросла до 53 людей. Четверо з них — у важкому стані.

А впродовж 3 липня російські військові обстріляли Очаківську та Снігурівську громади Миколаївської області.