Поліція та представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають право вимагати у чоловіків віком 18-60 років пред’явити військово-облікові документи разом з документами, що посвідчують особу. Самі поліцейські не вручають повісток, а лише забезпечують порядок під час вручення повістки уповноваженими представниками, зокрема ТЦК та СП.

Хто може вручати повістки

Якщо коротко, то робити це можуть представники ТЦК та СП, державних (військових) адміністрацій, місцевих (міських, сільських, селищних) рад, роботодавців — але важливо, що лише на території, на яку поширюються їхні повноваження. Умовно кажучи, голова одного селища не має прав приїхати вручати повістки в інше селище. Так само, якщо повістку вручає роботодавець, то може це робити тільки на території установи чи підприємства.

У законодавстві визначено так:

представники ТЦК та СП — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК та СП;

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) — в межах відповідних адміністративних територій;

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад — в адміністративних межах відповідних населених пунктів та територій;

представники підприємств, установ, організацій — на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків);

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) — на усій території України.

Які дані має містити повістка

Повістка формується за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів або бланк повістки заповнюється представником районного (міського) ТЦК та СП або його відділу.

Керівник районного (міського) ТЦК та СП або його відділу підписує повістку електронним підписом (КЕП) або особисто вручну та скріплює гербовою печаткою.

У повістці мають бути зазначені:

прізвище, ім’я та по батькові, дата народження громадянина, якому адресована повістка;

хто видав повістку — найменування ТЦК та СП або його відділів чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіонального органу СБУ;

мета виклику (вид повістки: для уточнення облікових даних, проходження медкомісії, мобілізаційне розпорядження);

коли з’явитися за викликом: місце, день і час;

дата і підпис (від руки чи електронний) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;

реєстраційний номер повістки;

інформація про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

Коли повістка вважається врученою

Повістку можна буде отримати як особисто, так і поштою.

Якщо вручають особисто — отримувач має на ній розписатися. Також процес вручення або відмови фіксуватиметься на фото або відео з 17 липня. Це може робити представник ТЦК та СП або поліцейський.

Якщо повістка буде надіслана поштою, то днем вручення буде вважатися:

коли відправлення отримане;

коли поштовий оператор зафіксував відмову від отримання відправлення;

коли поштовий оператор зафіксував відсутність адресата за адресою проживання, вказаною під час уточнення облікових даних в ТЦК та СП, чи за задекларованою адресою, якщо військовозобов’язані (резервісти) дані не оновлять.

Чи можуть повістку вручити рано-вранці чи пізно увечері

Так. У Постанові Кабінету Міністрів зазначається, що повістку вам можуть вручити цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, за місцем роботи, за місцем навчання, у громадських місцях, в місцях масового скупчення людей, в ТЦК та СП, на пунктах пропуску (блокпостах), в пунктах пропуску через державний кордон України.

Чи мають право представники ТЦК затримувати людину, забирати особисті речі (наприклад, телефон), перешкоджати спілкуванню з родичами, вилучати авто

Ні. Представники ТЦК та СП можуть запропонувати людині пройти або проїхати в ТЦК, щоб уточнити облікові дані. Якщо ж людина відмовляється, явно ухиляється від призову, то працівники ТЦК можуть викликати поліцію або ж вони працюють спільно. Далі може бути складено протокол про порушення. Затримати може поліція в межах адміністративного затримання.

Чи є відповідальність за втечу від представників ТЦК

Якщо вдасться встановити особу втікача, то такі дії можуть розглядатися як ухилення від мобілізації та перешкоджання роботі представників ТЦК та СП.

За ухилення передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.

Керівники ТЦК та СП самостійно розглядають адмінсправу і виносять постанову про притягнення до відповідальності — штрафу до 25,5 тис. грн.

Оскаржити таку постанову можна лише у суді, подаючи позов проти ТЦК.

Кримінальна відповідальність може наставати, наприклад, за статтями 336, 336-1, 337, 335 КК України.

Часто це саме стаття 336 — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Нею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Зараз спостерігається, що позбавлення волі часом замінюють іспитовим терміном від 6 місяців до 3 років.

Чи можна оплатити штраф за адмінправопорушення працівнику ТЦК на місці

Відповідно до положень ст. 307 КпАП України штраф має бути сплачений не пізніш як через 15 днів з дня вручення постанови про накладення штрафу.

Вам повинні надати офіційні реквізити і постанову для оплати накладеного штрафу, який ви зможете оплатити у будь-який зручний для вас спосіб онлайн чи офлайн. Оплата на місці накладеного штрафу працівнику ТЦК не передбачена законодавством.

Якщо потрібна консультація юриста — звертайтеся телефоном, в телеграмі, фейсбуці чи інстаграмі, усі контакти: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/

Координаційний центр з надання правничої допомоги