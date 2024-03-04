Віталій Кім. Фото: НикВести

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що росіяни поширюють фейки про втечу чиновників з Херсонщини через те, що Україна почала будівництво другої лінії оборони.

Про це Віталій Кім розповів у своєму відеозверненні.

Очільник Миколаївщини наголосив, що офіційний Центр протидії дезінформації також підтвердив, що дані про евакуацію держслужбовців з Херсонської області «вкид» росіян. За його словами голови, фейк поширився через будівництво другої лінії оборони, яка мала бути створена ще на початку російсько-української війни.

— Прокоментую, чому люди сприймають цю інформацію і вона поширюється. Це тому що ми будуємо фортифікаційні споруди, другі, десяті рубежі оборони і люди думають: «Ага, влада мовчить, буде наступ і ми готуємося до оборони». Насправді, ні. Насправді, військові мали це побудувати в 2014, 2022 роках, але були зайняті дуже важливими речами, — сказав Віталій Кім.

Наразі до будівництва фортифікаційних споруд долучилися всі обласні військові адміністрації.

— Коли спілкувалися та радилися з ОВА — ми зменшили цю кількість до оптимально необхідного, щоб задіяти менше фермерських земель, деякі навіть засіяні були. Це робиться, тому що потрібно. Це мало з'явитися ще давним давно, тому ніякої зради, наступу нема. Вони це «вкидують», тому що бояться, що ми будемо щось робити. А ми будемо, я думаю. Але це не точно, — додав Віталій Кім.

Раніше Віталій Кім повідомляв, що російська армія не має можливості, у разі наступу, просуватися так швидко, як на початку повномасштабної війни: «Зараз немає ризику».