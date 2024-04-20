Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що не дивлячись на те, що офіційного курортного сезону в регіоні не буде, для відпочинку будуть відведені та підготовлені безпечні території лиманів та річок.

Про це він сказав у коментарі «Укрінформу».

Серед часткових локацій, де можна безпечно відпочити влітку — лимани та річки Миколаївщини.

— Офіційний курортний сезон відкрито не буде. Точно можу сказати, що до нас люди їдуть та готові. Можу сказати, що на Херсонщину ніхто не їде відпочивати — це неможливо. Стосовно нашої області, то море буде закритим. Лимани та річки, де можна відпочивати, будуть відкриті, до цього ми готуємось, — сказав Віталій Кім.

Як відомо, відвідування моря у Миколаївській області залишається під забороною через замінованість узбережжя. Мова зокрема йде про курорти Очакова, який майже щоденно потерпає від обстрілів, та Коблевого.

Заступник голови Миколаївської ОВА Микола Марінов вважає, що після виходу Очаківщини з зони бойових дій протягом пів року можливо точково розмінувати пляжі та частково відновити Очаків як курортне місто.

У квітні 2023 року голова ОВА Віталій Кім прокоментував, що туристичний сезон у Миколаївській області відбудеться частково, оскільки в регіоні досі є небезпечні для відвідування місця.

Пізніше він пояснив, що до туристичного сезону планують відкрити внутрішні води, зокрема, лимани та річки.