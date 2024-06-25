У Києві планують побудувати ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо / Фото: КМДА

Київська міська державна адміністрація (КМДА) розглядає можливість побудови двох теплоелектроцентралей, що зможуть використовувати сміття як паливо.

Як зазначили у КМДА, в умовах енергетичного дефіциту потрібно використати всі шляхи й можливості для продукування енергії. Що саме на це спрямована концепція енергетичної стійкості Києва.

«Серед інших об’єктів вона передбачає створення двох ТЕЦ на різних берегах столиці, що працюватимуть на комбінованому паливі і використовуватимуть висококалорійні фракції відходів», — розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, для великих міст таке заміщення звичних видів палива вирішує одразу дві проблеми — дефіцит енергії та проблему накопичення сміття.

«Таку практику широко використовують у європейських містах, і прагнемо застосовувати ми», — додав Петро Пантелеєв.

У Києві планують побудувати ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо / Фото: КМДА У Києві планують побудувати ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо / Фото: КМДА У Києві планують побудувати ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо / Фото: КМДА

Нагадаємо, японська агенція з міжнародного співробітництва JICA, що планує збудувати у Миколаєві завод з переробки твердих побутових відходів, передала місту техніку для переробки будівельного сміття на суму близько 5 мільйонів євро.