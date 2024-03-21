Коаліція дронів. Фото з відкритих джерел

Австралія надасть безпілотники для українських військ у рамках угоди про коаліцію дронів.

Про це повідомив міністр оборони Австралії Річард Марлес, пише The Guardian.

— Сьогодні ми оголошуємо, що Австралія візьме участь у коаліції безпілотників, яку очолюють Велика Британія і Латвія, — сказав він.

Міністр зазначив, що це важлива можливість продовжити «робити свій внесок у зусилля, спрямовані на те, щоб Україна залишила свій курс і змогла розв’язати цей конфлікт на своїх умовах».

Нагадаємо, 17 лютого офіційно стартувала робота Коаліції дронів, що працюватиме в рамках Контактної групи з питань оборони України. Співлідерами ініціативи виступили Латвія та Велика Британія. Також до коаліції приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Пізніше міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив, що країна приєднається до Коаліції з розробки безпілотних літальних апаратів.