АТ «Миколаївобленерго» опублікувало графік погодинних відключень на суботу, 13 липня.
Графік опублікували в телеграм-каналі обленерго.
Зокрема очікується одночасне відключення з 00:00 до 6:00 трьох черг, з 6 ранку до 19:00 двох черг, а з 19:00 до 24:00 знову трьох черг.
В погодинному розрізі:
00:00 - до 02 год.(+деякий час на заживлення) — 5 та 6 черги + 4 черга («жовті» години)
02:00 - до 04 год.(+деякий час на заживлення) — 1 та 2 черги + 5 черга («жовті» години)
04:00 - до 06 год.(+деякий час на заживлення) — 3 та 4 черги + 1 черга («жовті» години)
06:00 - до 08 год.(+деякий час на заживлення) — 5 та 6 черги
08:00 - до 10 год.(+деякий час на заживлення) — 1 та 2 черги
10:00 - до 12 год.(+деякий час на заживлення) — 3 та 4 черги
12:00 - до 14 год.(+деякий час на заживлення) — 5 та 6 черги
14:00 - до 16 год.(+деякий час на заживлення) - 1 та 2 черги
16:00 - до 18 год.(+деякий час на заживлення) — 3 та 4 черги
18:00 - до 19 год.(+деякий час на заживлення) — 5 та 6 черги
19:00 - до 20 год.(+деякий час на заживлення) — 5 та 6 черги + 3 черга («жовті» години)
20:00 - до 22 год.(+деякий час на заживлення) — 1 та 2 черги + 6 черга («жовті» години)
22:00 - до 24 год.(+деякий час на заживлення) — 3 та 4 черги + 2 черга («жовті» години).
Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.
Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».
Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».
У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.
Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.
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АТ «Миколаївобленерго» опублікувало графік погодинних відключень на суботу, 13 липня.
Графік опублікували в телеграм-каналі обленерго.
Зокрема очікується одночасне відключення з 00:00 до 6:00 трьох черг, з 6 ранку до 19:00 двох черг, а з 19:00 до 24:00 знову трьох черг.
В погодинному розрізі:
00:00 - до 02 год.(+деякий час на заживлення) — 5 та 6 черги + 4 черга («жовті» години)
02:00 - до 04 год.(+деякий час на заживлення) — 1 та 2 черги + 5 черга («жовті» години)
04:00 - до 06 год.(+деякий час на заживлення) — 3 та 4 черги + 1 черга («жовті» години)
06:00 - до 08 год.(+деякий час на заживлення) — 5 та 6 черги
08:00 - до 10 год.(+деякий час на заживлення) — 1 та 2 черги
10:00 - до 12 год.(+деякий час на заживлення) — 3 та 4 черги
12:00 - до 14 год.(+деякий час на заживлення) — 5 та 6 черги
14:00 - до 16 год.(+деякий час на заживлення) - 1 та 2 черги
16:00 - до 18 год.(+деякий час на заживлення) — 3 та 4 черги
18:00 - до 19 год.(+деякий час на заживлення) — 5 та 6 черги
19:00 - до 20 год.(+деякий час на заживлення) — 5 та 6 черги + 3 черга («жовті» години)
20:00 - до 22 год.(+деякий час на заживлення) — 1 та 2 черги + 6 черга («жовті» години)
22:00 - до 24 год.(+деякий час на заживлення) — 3 та 4 черги + 2 черга («жовті» години).
Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.
Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».
Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».
У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.
Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.