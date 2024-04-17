Колишня Арка дружби народів у Києві / Фото з відкритих джерел

Мінкульт позбавило колишню Арку дружби народів статусу пам'ятки історії в Києві. Рішення може призвести до демонтажу монумента, який представляє радянські ідеології та загрожує національній безпеці.

Про це інформує пресцентр Міністерства культури та інформаційної політики.

«Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом визнало таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, колишній об’єкт культурної спадщини — Монумент на ознаменування возз’єднання України з Росією, розташований в Києві у Хрещатому парку. Цим рішенням монумент втратив статус пам’ятки історії і може бути демонтований», — йдеться у повідомленні.

У Мінкульті зазначають, що Арка Дружби народів у Києві, встановлена у 1982 році з нагоди відзначення 60-річчя утворення СРСР та 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року, належить до символіки російської імперської політики та підлягає цілковитому демонтажу.

«Попри перейменування Київською міською радою в «Арку Свободи українського народу», монумент репрезентує виключно радянські ідеологеми та конотації, відтак становить загрозу національній безпеці України», — зауважили у міністерстві.

Про це наголошено у фаховому висновку Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті з питань визначення належності об’єктів до символіки російської імперської політики

Також у висновку йдеться про те, що втілений у монументі міф про «возз’єднання» двох нібито братніх народів не відповідає історичним реаліям. А в умовах широкомасштабного вторгнення РФ в Україну цей міф активно використовується для обґрунтування «законності» путінських територіальних претензій.

Він також є частиною інформаційно-пропагандистської кампанії Кремля, аби сформувати в українців викривлені уявлення про нібито «історичну бездержавність» Українського народу як «уламка» «розділеного російського народу», «штучність» України як держави.

«У суспільній свідомості киян монумент ототожнюється з радянським режимом, не випадково мешканці столиці називають його «ярмом». Позбавляючись монументального «ярма», ми звільняємось від залишків радянської диктатури та російського імперського впливу», — резюмував т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Нагадаємо, що у 2022 році в Києві демонтували бронзову скульптуру двох робітників, встановлену у 1982 році «на ознаменування возз'єднання України з Росією».