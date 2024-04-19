Командир бригади «Азов» Денис Прокопенко (Редіс) закликав скасувати поправки до законодавства США на заборону передачі західної зброї його бригаді.

Про це він написав у Facebook.

Денис Прокопенко розповів, що від 2017 року низка американських законів про консолідовані асигнування США містить поправку, яка забороняє надавати будь-яку допомогу, зокрема зброю, «Азову». За його словами, цю поправку пояснювали тим, що «Азов» є «відверто неонацистським» і «фашистським».

Згодом цю поправку скасували, однак заборону на передачу зброї бригаді встановив закон «Ліхі», який, на думку Прокопенка, ухвалили на основі характеристик «Азову» від західних ЗМІ під впливом російської пропаганди.

«Я наголошую на тому, що сам факт існування подібних поправок та заборон, не лише не дозволяє «Азову» ще ефективніше виконувати поставлені бойові завдання, а є ударом по обороноздатності нашої держави, ганьбить імідж України на міжнародній арені та є принизливим для всього українського війська», — написав Денис Прокопенко.

За його словами, після 2022 року «Азов» досі не має можливості відправляти своїх бійців на більшість провідних західних військових навчань і не отримує необхідне озброєння, яке союзники передають Україні.

Нагадаємо, що розвідники бригади «‎Азов»‎ виявила дороговартісний ворожий оптико-електронний комплекс спостереження «‎Іронія-М»‎, встановлений на териконі шахти «‎Привільнянська»‎, що біля Лисичанська.