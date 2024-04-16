Новопризначений командувач ОК «Південь» Генадій Шаповалов

Новим командувачем військ оперативного командування «Південь» призначили бригадного генерала Геннадія Шаповалова.

Про це йдеться на сторінці командування у Facebook.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк представив особовому складу оперативного командування «Південь» новопризначеного командира.

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само — з відзнакою — Командно-штабний інститут застосування військ Національного університету оборони України.

Командувачем військ оперативного командування «‎Південь»‎ призначили бригадного генерала Шаповалова Командувачем військ оперативного командування «‎Південь»‎ призначили бригадного генерала Шаповалова

Геннадій Шаповалов в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала, був командиром окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Закінчив, зокрема, Військовий коледж армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.

«Із великою вдячністю за потужну роботу Андрія Трохимовича я прийняв посаду командувача оперативного командування «Південь». Завдання, що стоять перед нами, вимагають залучення сил, досвіду, креативу і наснаги, але я впевнений у нашій здатності до плідної праці та у досягненні поставлених цілей. Спільною працею злагодженої команди ми зможемо досягти великих результатів!», — наголосив Геннадій Шаповалов.

Нагадаємо, раніше командувачем ОК «Південь» був генерал-майор Андрій Ковальчук. Минулого тижня він заявив про відставку. Нині Андрій Ковальчук призначений на посаду начальника Військової академії в Одесі.