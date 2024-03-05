Заборона УПЦМП. Фото: Суспільне.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт про заборону так званої Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомив народний депутат Володимир В’ятрович.

«Щойно комітет… одноголосно рекомендував парламенту підтримати в другому читанні і в цілому законопроєкт №8371, який має покласти край діяльності російської церкви в Україні», — повідомив Володимир В’ятрович.

За його словами, текст законопроєкту було змінено.

«Російська православна церква має бути заборонена законом, а діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону. РПЦ і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно, а перехід громад до української помісної православної церкви буде значно спрощено», — додав нардеп.

Нагадаємо, що 19 жовтня 2023 року Верховна Рада проголосувала за заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, у першому читанні. Зокрема, це стосується так званої Української православної церкви Московського патріархату.

Миколаївські нардепи майже одноголосно підтримали заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, у першому читанні.