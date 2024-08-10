В комітеті Ради підтримали законопроект про одностатеві шлюби. Фото: EPA/UPG

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №9103, який регулює питання цивільних партнерств.

Про це повідомив народний депутат Дмитро Гурін, один з ініціаторів документа.

Комітет рекомендував законопроєкт для розгляду на першому читанні. Гурін зауважив, що в процесі роботи над законопроєктом автори часто стикалися з позицією деяких депутатів, які вважають одностатеві сім'ї «ненормальними». Однак саме цей комітет, відповідальний за медичну оцінку, підкреслює, що гомосексуальність не є ні хворобою, ні розладом. Різноманітні форми сексуальності входять до медичної норми, тому право на створення сім'ї не повинно залежати від сексуальної орієнтації.

Нагадаємо, у Європі одностатеві шлюби легалізували вже 22 країни.

Генеральний синод Англіканської церкви дозволив священникам благословляти одностатеві шлюби й цивільні партнерства, водночас церковні вінчання для таких пар і далі заборонятимуться. Це рішення свідчить про компроміс між консервативним і ліберальним крилом Англіканської церкви.

В Українській греко-католицькій церкві заявили, що декларація Fiducia Supplicans, яку затвердив Папа Римський Франциск та яка дозволяє благословляти пари однієї тієї самої статі, «не має правової сили» для її вірян.

Раніше повідомлялось, в українців підвищилося нейтральне та позитивне сприйняття представників ЛГБТ-спільноти.