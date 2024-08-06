Компанія Ілона Маска Neuralink, яка розробляє мозкові чипи. Фото Reuters

Neuralink, компанія, що належить американському мільярдеру Ілону Маску, вдруге імплантувала пристрій у мозок людини.

Про це Ілон Маск сказав в подкасті Лекса Фрідмана, як повідомляє Reuters.

Neuralink успішно встановила свій імплантат, який дозволяє паралізованим пацієнтам керувати цифровими пристроями лише силою думки.

«Не хочу наврочити, але, здається, з другим імплантатом усе минуло надзвичайно добре. Тут багато сигналу, багато електродів. Він працює дуже добре», — зазначив Маск.

Маск не уточнив дату проведення операції з імплантації другого пристрою, але зазначив, що цього року його компанія планує встановити імплантати ще вісьмом пацієнтам.

На даний момент Neuralink проводить тестування свого пристрою, призначеного для допомоги людям з травмами спинного мозку. За даними Reuters, перший пацієнт з імплантатом зміг грати у відеоігри, переглядати веб-сторінки, писати в соціальних мережах та переміщати курсор на ноутбуці.

Нагадаємо, у травні 2023 року компанія Ілона Маска Neuralink, яка розробляє мозкові чипи, отримала схвалення від Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) на проведення тестів на людях.