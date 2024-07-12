Миколаївська школа концептуальної та арт-фотографії (MYPH) проводить безкоштовний конкурс для фотографів та фотографок з України у всьому світі, котрі працюють з медіумом фотографії не більше п’яти років активної практики.
Як повідомляють організатори, прийом заявок на конкурс «MYPH Photography Prize 2024» вже відкрито.
В кінці вересня оберуть 8 переможців або переможниць. Також на церемонії нагородження в жовтн оголосять лауреатів головних призів та призів від партнерів конкурсу.
Ознайомитись з усією детальною інформацією щодо конкурсу, умовами подачі робіт, складом журі, призами і подати заявку на участь можна за посиланням.
Нагадаємо, що проєкт миколаївської школи фотографії MYPH «Татуювання війни» переміг у відкритому конкурсі програми (re)connection UA. Він став одним з 14 українських культурних проєктів, які профінансує ЮНЕСКО.
Також нагадаємо, що на початку жовтня в громадському просторі *8 ПРИЧАЛ в Миколаєві відкрилася виставка «Візуальна історія Миколаєва» про вплив війни на місто та морально-психологічний стан місцевого населення.
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Миколаївська школа концептуальної та арт-фотографії (MYPH) проводить безкоштовний конкурс для фотографів та фотографок з України у всьому світі, котрі працюють з медіумом фотографії не більше п’яти років активної практики.
Як повідомляють організатори, прийом заявок на конкурс «MYPH Photography Prize 2024» вже відкрито.
В кінці вересня оберуть 8 переможців або переможниць. Також на церемонії нагородження в жовтн оголосять лауреатів головних призів та призів від партнерів конкурсу.
Ознайомитись з усією детальною інформацією щодо конкурсу, умовами подачі робіт, складом журі, призами і подати заявку на участь можна за посиланням.
Нагадаємо, що проєкт миколаївської школи фотографії MYPH «Татуювання війни» переміг у відкритому конкурсі програми (re)connection UA. Він став одним з 14 українських культурних проєктів, які профінансує ЮНЕСКО.
Також нагадаємо, що на початку жовтня в громадському просторі *8 ПРИЧАЛ в Миколаєві відкрилася виставка «Візуальна історія Миколаєва» про вплив війни на місто та морально-психологічний стан місцевого населення.