Фото з фейсбук-сторінки Ігора Копитіна

Народний депутат Ігор Копитін зустрівся із представниками Агенції регіонального розвитку Миколаївської області, щоб обговорити шляхи співпраці з відновлення та розвитку громад, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії.

Про це нардеп написав на своїй сторінці в Facebook.

Первомайська, Шевченківська та Галицинівська громади з виборчого округу нардепа, дві з яких були частково окуповані ворогом, постраждали чи не найбільше, написав нардеп.

Під час зустрічі з Агенцією він обговорив можливості співпраці для подальшого розвитку громад.

— Було пошкоджено цивільну інфраструктуру, руйнувань зазнали житлові будинки. Тож обговорили із представниками агенції стратегію їх відбудови. Не менш болючою є тема водопостачання. Роботи з його відновлення успішно тривають, але, з огляду на прогнози синоптиків на цьогорічне літо, яке обіцяє бути засушливим, необхідно активізувати заходи з підвезення питної води для мешканців. У рамках проекту планується залучення іноземних інвесторів. Я уважно вислухав представників Агенції та обговорив з ними можливості співпраці та допомоги з боку моєї команди, — написав Ігор Копитін.

Нагадаємо, що у жовтні народний депутат Ігор Копитін відвідав миколаївські школи у трьох мікрорайонах та пообіцяв посприяти вирішенню їхніх проблем.