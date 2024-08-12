Тест на короновірус, фото із соцмереж

У липні в Україні зафіксували різке зростання захворювань на COVID-19, майже 12 тисяч випадків, у червні їх було дві тисячі, але навантаження на лікарні не таке велике. Головний санітарний лікар Ігор Кузін не вбачає необхідності введення обмежувальних заходів наразі.

Про це він повідомив на брифінгу, пише lb.ua.

Він зазначив, що у лікарнях наразі перебуває понад 2500 хворих, це свідчить, що навантаження на госпіталізацію не таке велике. Ігор Кузін додав, що це нормальний показник для спалаху захворюваності.

Він також наголосив, що зростання захворюваності також спостерігається у США та країнах Євросоюзу. Там зазвичай фіксується підштам «Омікрону» FliRT. Цей підвид не викликає важких форм у вакцинованих і тих, хто провів ревакцинацію.

Наразі показники захворюваності на ковід в Україні не свідчать про початок епідсезону або необхідність вводити обмежувальні заходи. Як зазначив, Ігор Кузін, зазвичай в Україні спалах захворюваності був у вересні. Наразі по країні циркулює десять варіантів «Омікрону».

Нагадаємо, що нещодавно на Івано-Франківщині зареєстрували перший летальний випадок, спричинений новим субваріантом коронавірусу Omicron — FLiRT. Померла 80-річна жінка.