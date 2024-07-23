Спіральна галактика / Фото: NASA

Космічний телескоп «Хаббл» сфотографував спіральну галактику NGC 3430, що розташована на відстані 100 мільйонів світлових років від Землі.

Вона є частиною сузірʼя Малого Лева, повідомляє Європейське космічне агентство.

Галактика NGC 3430 є прикладом галактичної спіралі. ЇЇ зображення астроном Едвін Хаббл використовував для створення своєї класифікації галактик у 1926 році.

На початку XX століття науковець Едвін Хаббл (Тезка космічного телескопа) написав статтю, у якій класифікував близько 400 галактик за їхнім зовнішнім виглядом — спіральні, спіральні з перемичками, лінзоподібні, еліптичні або неправильні. Ця проста типологія виявилася надзвичайно впливовою, і сучасні, більш детальні схеми, якими користуються сьогодні астрономи, все ще базуються на ній.

Галактика NGC 3430 належить до типу спіральної галактики без центральної смуги з відкритими, чітко окресленими рукавами (яскрава спіралеподібна область у диску галактики). У неї є три рукави, а ще велика кількість космічного газу та темного пилу між рукавами.

Навколо NGC 3430 є також кілька відносно близьких галактик, які завдяки гравітації скупчились навколо.

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