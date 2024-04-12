Кремль відправить війська Тихоокеанського флоту РФ на війну проти України / Фото з відкритих джерел

Москва відправляє на війну проти України особовий склад Тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії ВПС та ППО. Такі дії Кремля пов’язані з метою поповнення особового складу після значних втрат на полі бою.

Про це 12 квітня повідомили у Головному управління розвідки.

Зазначається, що вказані військові з’єднання держави-агресора раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України.

«Згідно з рішенням командувача Тихоокеанського флоту РФ Віктора Лііни, ротації до Сирії повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на територію України. Йдеться про 2 тисячі російських військовослужбовців із Приморського та Камчатського країв РФ», — йдеться в повідомленні.

У пресслужбі ГУР зауважили, що ще близько 400 солдатів з-поміж військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території Хабаровського краю РФ, «лататимуть діри» 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти Росії, які ведуть бойові дії проти України та мають «некомплект» через серйозні втрати.

«Частина особового складу з військових з’єднань далекого сходу РФ увійде до нової мотострілецької бригади держави-агресора, яку формують у Воронежі», — додають в Головному управлінні розвідки.

Нагадаємо, у Росії почали більш масово набирати до армії жінок. Це свідчить про брак у ворога людського ресурсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони не бачать жодних ознак того, що президент РФ Володимир Путін змінив свої цілі щодо війни проти України. Навпаки, спостерігається підготовка Росії до нового наступу.