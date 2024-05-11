Олександр Павлюк / Фото з його Фейсбук

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк вважає, що найближчі два місяці будуть критичними на фронті, адже Росія кидає на фронт всю боєздатну техніку, поки в Україну не надійшла західна допомога.

Про це він розказав в інтервʼю The Economist.

За його словами, критична фаза війни настане в найближчі два місяці. Оскільки американська допомога тільки починає надходити на фронт, росіяни кидають туди всю боєздатну техніку, яка у них є, щоб випробувати виснажені і недостатньо забезпечені українські війська.

«Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця або двох, ситуація може обернутися проти них», — сказав Олександр Павлюк.

Він зазначив, що Україні терміново потрібно більше ППО, і очікувана поставка винищувачів F-16 на початку червня дасть значний імпульс. Але залишається невизначеним, чи отримає Україна новіші версії F-16, які необхідні для боротьби з російськими бомбардувальниками.

Командувач вважає, що Росія і надалі зосереджуватиметься на Луганській та Донецькій областях. Але розвідка припускає, що незабаром російські війська розтягнуть оборону, атакуючи північно-східні райони Харківської та Сумської областей.

За словами Олександра Павлюка, Росія перевіряє стійкість українських ліній оборони, перш ніж вибрати найбільш підходящий напрямок. Також втрата Україною Очеретиного дозволила Росії прорвати першу лінію оборони і поставити під загрозу важливі шляхи постачання.

Командувач вважає, що до втрати позицій призвів «шалений» тиск, «перевага в повітрі» та співвідношення артилерії, яке сягало 20:1. Так, на всій протяжності фронту російські гармати випускають у сім разів більше снарядів, ніж українські.

Україна все ще утримує Часів Яр, який є ключем до групи міст, розташованих за ним. Однак, Павлюк стверджує, що втрата Часового Яру не матиме «вирішального значення», це просто «звичайний міський населений пункт».

Ситуація у Часовому Яру

Начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус повідомив, що наразі на території громади немає російських окупантів. Також він розповів, що більшість людей, які залишаються у місті — це люди похилого віку.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розказав, що вище військове керівництво Росії поставило задачу перед своїми військами захопити Часів Яр до 9 травня.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук розказав, що російські загарбники здійснюють спроби штурмів із флангів з населених пунктів довкола Часового Яру, що на Донеччині, однак успіху не мають.