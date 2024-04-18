Мінно-пошукові бельгійські вівчарки Альф та Квад розміновують Миколаївщину / Фото: ДСНС

На Миколаївщині над розмінуванням сільгоспугідь продовжують працювати мінно-пошукові собаки. Дві бельгійські вівчарки — Альф та Квад.

Щодня вони проходять квадрат за квадратом в полі та обстежують його на наявність боєприпасів, розклазали у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївськй області.

Зазначається, що Миколаївська область, це другий регіон, який допомагають очищати чотирилапі помічники саперів.

«За алгоритмом, собаки обнюхують стежку в межах визначеного периметра, повертаються тим же маршрутом, яким і йшли, і переходять далі. І так, поки не пройдуть весь квадрат. Якщо пес чує запах вибухової речовини, зупиняється на певній відстані, і тоді в роботу вступають піротехніки, які працюють вже за своєю інструкцією», — повідомляють у ДСНС.

Як кажуть кінологи, цей вид розмінування є пасивним, але дієвим, адже однією із ключових особливостей мінно-пошукових собак є їх нюх та здатність завдяки цьому виявляти вибухові речовини навіть ті, що сховані під товстим шаром землі.

Мінно-пошукові бельгійські вівчарки Альф та Квад розміновують Миколаївщину / Фото: ДСНС Мінно-пошукові бельгійські вівчарки Альф та Квад розміновують Миколаївщину / Фото: ДСНС Мінно-пошукові бельгійські вівчарки Альф та Квад розміновують Миколаївщину / Фото: ДСНС

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Також підрозділи Корпусу демінерів вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.