Київський метрополітен. Фото: Oleksandra Zlunitsyna

У київському метро через гострий дефіцит фахівців робітничих професій збільшують інтервали між поїздами на всіх лініях підземки.

Про це повідомило комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Там зазначили, що на підприємстві дуже багато вільних вакансій та є гострий дефіцит робітників. Зокрема тільки машиністів електропоїздів відкрито 83 вакансії, електромеханіків — 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами — 161.

Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізація. Зокрема, близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується.

«Київський метрополітен» постійно проводить посилену кадрову роботу із залучення фахівців. Зокрема, співпрацює із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості. Водночас метрополітен є вузькопрофільним підприємством, і підготовка та адаптація деяких професій потребує довготривалого спеціального навчання. Так, машиніст електропоїзда, до моменту його самостійної роботи на лінії, навчається більше 12 місяців», — зазначили на підприємстві.

Київський метрополітен. Фото: Oleksandra Zlunitsyna Київський метрополітен. Фото: Oleksandra Zlunitsyna

Враховуючи поточну кадрову ситуацію, найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між «пік» та на 45 секунд у «пікові» години.

Раніше повідомлялося, що через мобілізацію на маршрутах громадського транспорту Миколаєва зменшиться кількість водіїв.

Загалом через нестачу водіїв по місту курсує набагато менше одиниць громадського транспорту, ніж має міський автопарк.

Раніше в Миколаєві виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів, які місто отримало в рамках співпраці з Норвегією Ця ситуація виникла через недостатню кількість водіїв для забезпечення роботи на нових маршрутах, пояснив мер Олександр Сєнкевич.

Проблема з нестачею водіїв виникла і в сусідній Одесі. Там не вистачає людей для роботи на автобусах, які подарувало місто-побратим Регенсбург. З необхідних 18 водіїв є тільки сім.

Водночас жителі віддалених районів Миколаєва поскаржилися на проблему з громадським транспортом у віддалених районах міста. Міський голова Олександр Сєнкевич відповів, що чоловіки не хочуть йти працювати водіями через мобілізацію.