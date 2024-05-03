Будівництво паркану на кордоні. Ілюстративне фото.

У Латвії вздовж кордону з Росією та Білоруссю військові створять ланцюг опорних пунктів – захисні укріплення, різноманітні перешкоди, склади боєприпасів.

Держава протягом п'яти років на створення лінії витратить 303 мільйони євро, повідомляє LSM.

Протяжність латвійсько-російського кордону – 283,6 кілометра. Перша оборонна лінія створюється на відстані близько кілометра від кордону з Росією, недалеко від прикордонного пункту Терехово в Луденському краї. Один із елементів — протитанковий рів, щоб цією дорогою в разі потреби не було можливості пересуватися транспорту.

План антимобільності — це створення ланцюга перешкод людиною та використання природних перешкод — річок, боліт, лісів. Крім того повідомляється, що мінні поля — це вже буде захід на випадок воєнних дій. Поки йдеться про перешкоди без застосування вибухових речовин.

«Ця земля має власника. Роботи проходять за взаємною згодою: власник дозволяє викопати тут рів, але права власності людина зберігає повністю. Спочатку ми сконцентруємося на першій лінії оборони, яка йтиме вздовж кордону», — розповів інженерний інспектор, полковник-лейтенант Каспар Лаздіньш.

Місця для зберігання боєприпасів ще потрібно визначити відповідно до нормативних актів та військової необхідності.

Нагадаємо, що навесні минулого року Латвія почала другий етап будівництва паркану вздовж кордону з Білоруссю довжиною 63,9 кілометрів.