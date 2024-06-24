Демонтаж пам'ятника Володимиру Леніну в Запоріжжі у 2017 році. Фото: www.061.ua

Мерія Запоріжжя виставила на аукціон найбільший в Україні пам'ятник Володимиру Леніну. Кошти з продажу передадуть Збройним силам України.

Про це заявила виконуюча обов'язки мера міста Регіна Харченко.

В оголошенні на Prozorro зазначається, що на продаж виставлена бронзова скульптура Володимира Леніна, бронзові скульптури сталевара, колгоспниці, електрика, інженера-будівельника, великі та малі літери. Вага скульптури Володимира Леніна становить понад 12 тонн, а його висота – 23 метри.

Скриншот лоту на Prozorro

Стартова ціна на пам’ятник становить 10,4 мільйонів гривень.

«Конвертуємо місію колишнього «теоретика марксизму» в ресурси для допомоги нашим захисникам і захисницям, які прямо зараз боронять нас від послідовників радянського режиму», — написала Регіна Харченко.

Зазначимо, що бронзовий пам'ятник Володимиру Леніну в Запоріжжі демонтували у березні 2016 року. 6 червня 2024 року депутати Запорізької міської ради прийняли проєкт рішення про продаж пам’ятника через аукціон.

Нагадаємо, управління культури Миколаївської міськради чекає рішення Міністерства культури щодо зняття охоронного статусу з пам'ятника Адміралу Макарову на Верхньому БАМі.

Раніше у миколаївському яхт-клубі демонтували пам’ятник державному діячу Російської імперії, засновнику міста Григорію Потьомкіну.

Також повідомлялося, що влада Миколаєва планує демонтувати пам’ятник комунарам та встановити його в музеї.

Як відомо, в Миколаєві ввечері 19 жовтня 2022 року прогримів вибух, у результаті якого було підірвано пам’ятник Солдатам правопорядку, встановлений за часи Радянського Союзу.

Після цього 3 листопада в Інгульскому районі було підірвано обеліск «Скорботна мати» на братській могилі загиблих у Другій світовій війні.