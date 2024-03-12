Ліцей у селищі Березнегувате, який розбомбили російські окупанти на початку повномасштабного вторгнення, не підлягає відновленню. По території закладу прилетіло п'ять ракет.

Про це повідомляють «НикВести» в репортажі «Життя в громадах».

Директорка ліцею Галина Рудчик розповіла, що руйнування школи настільки серйозні, що будівлю треба зносити.

Зруйнований кабінет фізики, який облаштовували вчителі разом з учнями Зруйнований кабінет фізики, який облаштовували вчителі разом з учнями Зруйнований кабінет фізики, який облаштовували вчителі разом з учнями

У репортажі директорка закладу також провела журналістів по кабінетам школи, де навчались діти, та показала стан їх руйнування.

— Як бачите, будівля зруйнована повністю. Ми налічили п'ять ракет, які влучили на територію школи та повністю її зруйнували. Були заподіяні такі руйнування, які неможливо відновити капітальним будівництвом. В корпусі початкової ланки у нас поряд з навчальним кабінетом була і спальня для першокласників, і ігрова кімната, де знаходились групи продовженого дня, — розповідає Галина Рудчик.

Директорка школи розповідає, що декілька ракет влучили у початковий корпус школи, географічний та історичний кабінети.

Зруйнована шкільна бібліотека школи

Пошкоджений обстрілами фасад школи

Пошкодження від приліту ракети з середини ліцею

Зруйнований корпус початкової ланки ліцею

Пошкоджена кімната для післяобіднього сну в ліцеї

Ігрова кімната для першокласників Один з зруйнованих кабінетів ліцею

Влітку 2023 року стало відомо, що у Березнегуватому знесуть пошкоджений обстрілами ліцей та побудують новий: проектна документація коштуватиме 9,6 мільйона гривень.

Планують побудувати новий ліцей з 33 класами для 1104 дітей, гуртожиток, який буде вбудований в комплекс ліцею. Також проектно-кошторисній документації передбачено два гаражі для шкільних автобусів, підтрибунні приміщення стадіону, інженерні споруди (топкова газова, трансформаторна підстанція існуюча). Також до проекту буде включено вже існуючі майданчики, комплексний благоустрій та огородження території.

Загалом на нове будівництво Березнегуватського ліцею заплановано 199 мільйонів 492 тисяч 388 гривень. Це один із 12-ти об'єктів Миколаївщини, що були пошкоджені внаслідок російської агресії, які претендують на 1 мільярд 960 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Нагадаємо, що на капітальний ремонт Березнегуватської гімназії №1 Баштанського району планують витратити більше 26 мільйонів гривень. У технічній документації вказано, що будівельники мають відремонтувати стелі, стіни та покрівлю. Також мова йде про ремонт санвузлів з установкою необхідного обладнання, облаштування каналізації, встановлення нових дверей та інше. Крім того, в навчальному закладі передбачена система керування евакуації. Наприкінці підрядник має підготувати територію та висадити дерева та кущі. Всі роботи мають закінчити до кінця 2025 року.