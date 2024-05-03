Ломбардам заборонили приймати дрони й тепловізори / Фото з відкритих джерел

Банкам та небанківським установам від 4 травня заборонили приймати в заставу за кредитами фізичних осіб дрони, тепловізори та інші подібні товари подвійного використання.

Відповідне рішення ухвалив Національний банк України.

«Йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях та включені до Єдиного списку товарів подвійного використання в додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86 (зі змінами)», — сказано в повідомленні.

Заборону ввели на виконання рішення РНБО від 20 квітня щодо протидії ігроманії серед військовослужбовців. Заборона набере чинності з 4 травня 2024 року.

Нагадаємо, командиру одного з підрозділів військової частини у Дніпропетровській області повідомили про підозру у викраденні військового майна на пів мільйона гривень. Він здав військове майно в ломбарди.