Центр Протезування та Ортезування UNBROKEN

У Львові відкрили найбільший в країні Центр Протезування та Ортезування UNBROKEN. Центр зможе забезпечити понад 1200 пацієнтів на рік сучасними протезами.

Про це повідомляє пресслужба GIZ Ukraine у своєму Facebook.

Зазначається, що цей проєкт реалізується GIZ в рамках «Спеціальної програми підтримки України/EU4ResilientRegions» та фінансується Федеральним урядом Німеччини.

«Новий Центр Протезування та Ортезування UNBROKEN у Львові сприяє полегшенню буденного життя постраждалих: в майбутньому більше 1200 пацієнтів щорічно отримають тут найсучасніші протези. Також триває підготовка спеціалістів, яких не вистачає, — тих, що можуть виготовляти протези», — пояснює член правління GIZ Інґрід-Ґабріела Хофен.

В одноповерховій будівлі площею 1 000 квадратних метрів розмістили центр виготовлення протезів, аудиторії для навчання та досліджень, кімнати для примірки та випробування протезів пацієнтами, а також внутрішній дворик для відпочинку. Центр оснащений новітнім обладнанням (AFT, Romedis) для виготовлення протезів верхніх і нижніх кінцівок.

Частиною проєкту є навчання протезистів та ортопедів за стандартами ISPO (Міжнародного товариства протезування та ортопедії).

«Близько 60 осіб беруть участь у навчальних програмах різних рівнів за підтримки німецького уряду та GIZ Ukraine. Успішні випускники отримують міжнародні сертифікати», — додали в повідомленні.

За словами генерального директора Першого медоб’єднання Львова Олега Самчука, новостворений Центр протезування та ортезування UNBROKEN збільшить потужності виробництва протезів в Україні і допоможе українцям, які потребують штучних кінцівок, швидше їх отримати.

Центр Протезування та Ортезування UNBROKEN

Центр Протезування та Ортезування UNBROKEN

Центр Протезування та Ортезування UNBROKEN