Королева Камілла з власною лялькою Барбі. Фото: BBC

Королеві Каміллі презентували ляльку Барбі, яку виконали схожою на неї.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що ляльку їй вручили за роботу на посаді президентки благодійної організації Women Of The World (Wow) Foundation, яка підтримує гендерну рівність, відзначає досягнення жінок та досліджує перешкоди, які заважають їм реалізувати свій потенціал.

Ляльку вручили на заході з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня з дівчатами (зокрема школярками), які «уособлюють надію для жінок у майбутньому».

«Ви забрали близько 50 років з мого життя — ми всі повинні мати Барбі», — відгукнулася про подарунок королева.

Лялька Барбі в образі королеви Камілли. Фото: BBC

Нагадаємо, що король Великої Британії Чарльз ІІІ зробив заяву на підтримку України у другу річницю російського вторгнення.