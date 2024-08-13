Пожежа на Запорізькій АЕС. Скриншот з відео

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не змогли встановити точної причини пожежі на охолоджувальній вежі Запорізької АЕС.

Про це йдеться в заяві МАГАТЕ.

Вказується, що залишків шин чи уламків дронів представники МАГАТЕ не знайшли. За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Ґроссі, на основі спостережень команда дійшла висновку, що малоймовірно, щоб першоджерело пожежі було біля основи градирні (це вежа, в якій охолоджується і конденсується пара, що пройшла через турбіни електростанції).

«Під час візиту команди до охолоджувальної вежі було встановлено, що пошкодження, швидше за все, було зосереджене у внутрішній частині башти на рівні водорозподільного сопла, розташованого на висоті приблизно десяти метрів», — йдеться в повідомленні.

У МАГАТЕ зазначили, що команда попросила про доступ до рівня розподілу водяного сопла і до басейну холодної води, який є основою градирні, але під час сьогоднішнього огляду експертам не дали доступу до цих двох місць «із міркувань безпеки».

Фахівці підтвердили, що ядерна безпека станції загалом не постраждала, оскільки градирні зараз не експлуатуються, вони не потрібні як частина механізму охолодження реакторів, які перебувають у стані холодного зупину. Радіоактивних матеріалів біля градирень, розташованих приблизно за 1,5 кілометра від реакторних блоків ЗАЕС, немає.

Команда не змогла зробити остаточні висновки на основі отриманих даних і спостережень. МАГАТЕ продовжить свій загальний аналіз після додаткового огляду й доступу до рівня розподілу водяного сопла і басейну холодної води.

Нагадаємо, що на території Запорізької атомної електростанції припинилася пожежа, яку зафіксували 11 серпня.