Майже 60% українських біженців у Європі спілкуються вдома українською / Фото з відкритих джерел

57% українських біженців, які наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії, спілкуються вдома переважно українською мовою.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного у квітні.

Зазначається, що переважно російською мовою спілкуються 19% респондентів. Ще 21% опитаних розмовляють вдома українською та російською мовами рівною мірою.

Усього 3% українських біженців почали спілкуватися у побуті мовою країни, у якій зараз проживають.

При цьому, згідно з результатами опитування, 34% українських біженців не цікавляться подіями в Україні.

Серед респондентів, які мають інтерес до новин з життя України, отримують інформацію з українських джерел 42% опитаних, 14% — покладаються винятково на закордонні джерела. Близько третини опитаних (29%) споживають новини як з українських, так і з іноземних джерел.

Автори опитування визначили, що половина респондентів (50%), найімовірніше, може повернутися в Україну.

«Проте враховуючи відповіді респондентів на запитання щодо інтересу до України, зазначена оцінка скоріше є оптимістичним сценарієм у поточних умовах», — зауважили в КМІС.

Серед умов, які б підштовхнули біженців повернутися до України, 34% опитаних назвали нормальну роботу критичної інфраструктури, ще 34% — безпеку. 26% опитаних вважають головним стимулом житлове питання, ще 26% – завершення повномасштабної війни. Дещо менше респондентів говорили про можливість знайти роботу (16%) та умови для дітей відвідувати школу/садок (13%).

При цьому 66% опитаних українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії скоріше або повністю задоволені своїми нинішніми умовами проживання в новій країні. Утім, з них повністю задоволені — 28%, а 38% є скоріше задоволеними. Незадоволені умовами життя — 26% респондентів.

Опитування проходило упродовж 20-26 квітня 2024 року на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій «Форум» опитування українських біженців. Методом онлайн-інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedwebinterviews, CAWI) було опитано 801 респондента (дорослі громадяни у віці 18 років і старше), що виїхали з України після 24 лютого 2022 року і наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії.

Формально за звичайних обставин теоретична статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95) не перевищувала 3,5%. Водночас потрібно враховувати відсутність надійних статистичних даних про кількість і розселення українських біженців, відсутність даних про їх статевовікову структуру, вкорінення окремих українських біженців і, як наслідок, менший інтерес до участі в українських опитуваннях, особливості методу онлайн-інтерв’ю. Зазначені фактори впливають на похибку і фактична похибка буде дещо вищою.

Нагадаємо, що лише половина українських біженців, які наразі проживають у Німеччині, Польщі та Чехії, готові повернутися додому, якщо для цього будуть такі умови, як безпека, нормальна робота критичної інфраструктури, наявність житла та завершення повномасштабного вторгнення, свідчать результати опитування КМІС.