Часів Яр / Фото з відкритих джерел

У місті Часів Яр на Донеччині досі залишаються майже 680 людей, які відмовляються евакуюватися.

Про це заявив глава ОВА Вадим Філашкін.

«679 людей досі залишаються у Часовому Яру і відмовляються евакуюватися. З кожним днем завозити гуманітарну допомогу до міста стає все важче, оскільки всі шляхи ворог прострілює», — зазначив він.

За словами Філашкіна, Часів Яр зруйнований майже повністю.

Ситуація у Часовому Яру

сНачальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус повідомив, що наразі на території громади немає російських окупантів. Також він розповів, що більшість людей, які залишаються у місті — це люди похилого віку.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розказав, що вище військове керівництво Росії поставило задачу перед своїми військами захопити Часів Яр до 9 травня.

Речник Нацгвардії Руслан Музичук розказав, що російські загарбники здійснюють спроби штурмів із флангів з населених пунктів довкола Часового Яру, що на Донеччині, однак успіху не мають.