У місті Часів Яр на Донеччині досі залишаються майже 680 людей, які відмовляються евакуюватися.
Про це заявив глава ОВА Вадим Філашкін.
«679 людей досі залишаються у Часовому Яру і відмовляються евакуюватися. З кожним днем завозити гуманітарну допомогу до міста стає все важче, оскільки всі шляхи ворог прострілює», — зазначив він.
За словами Філашкіна, Часів Яр зруйнований майже повністю.
сНачальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус повідомив, що наразі на території громади немає російських окупантів. Також він розповів, що більшість людей, які залишаються у місті — це люди похилого віку.
Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розказав, що вище військове керівництво Росії поставило задачу перед своїми військами захопити Часів Яр до 9 травня.
Речник Нацгвардії Руслан Музичук розказав, що російські загарбники здійснюють спроби штурмів із флангів з населених пунктів довкола Часового Яру, що на Донеччині, однак успіху не мають.
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У місті Часів Яр на Донеччині досі залишаються майже 680 людей, які відмовляються евакуюватися.
Про це заявив глава ОВА Вадим Філашкін.
«679 людей досі залишаються у Часовому Яру і відмовляються евакуюватися. З кожним днем завозити гуманітарну допомогу до міста стає все важче, оскільки всі шляхи ворог прострілює», — зазначив він.
За словами Філашкіна, Часів Яр зруйнований майже повністю.
сНачальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус повідомив, що наразі на території громади немає російських окупантів. Також він розповів, що більшість людей, які залишаються у місті — це люди похилого віку.
Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розказав, що вище військове керівництво Росії поставило задачу перед своїми військами захопити Часів Яр до 9 травня.
Речник Нацгвардії Руслан Музичук розказав, що російські загарбники здійснюють спроби штурмів із флангів з населених пунктів довкола Часового Яру, що на Донеччині, однак успіху не мають.