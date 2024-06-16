Марш рівності у Києві 16 червня 2024 року. Фото: Суспільне

У неділю, 16 червня, у Києві вперше за час повномасштабної війни провели Марш рівності на якому зібралися представники ЛГБТК+, військові, ветерани та дипломати.

Про це повідомляє Суспільне.

Відомо, що на марш цього року зареєструвались 500 учасників. Вони стартували поблизу метро «Театральна» й продовжували свій рух, будучи оточені правоохоронцями.

— Марш рівності – можливість привернути увагу світової спільноти до війни в Україні. Нам потрібна правова підтримка. Ми воюємо на рівні з усіма, але ми не знаємо що з нашими коханими. Якщо з ними щось трапиться, якщо вони потрапляють до лікарні або в полон, ми не можемо їх відвідати, або подати в розшук. Ми живі люди з живими проблемами. У будь-якому суспільстві до 10% представники ЛГБТК-спільноти. Так само в армії, – сказав учасник акції, ветеран війни Дмитро.

Загалом учасники пройшли орієнтовно 100 метрів і марш завершився. Відтак акція протривала не більше 20 хвилин.

Учасники Маршу рівності у Києві 16 червня 2024 року. Фото: Суспільне Учасники Маршу рівності у Києві 16 червня 2024 року. Фото: Суспільне

Водночас, як заявили журналісти з місця подій, на Хрещатику з’явилися люди, які організували свою акцію «за традиційні цінності». Вони намагались добігти до місця проведення маршу, втім не встигли.