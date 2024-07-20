Севастополь / Фото з відкритих джерел

Безпекова ситуація на території тимчасово окупованого Криму призвела до масового скасування турів російських громадян для відпочинку на курортах півострова.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

«Від організованих на червень 2024 року турів в окупованому Севастополі відмовились майже 80% росіян. Загальнокримський показник скасування вже заброньованих путівок у минулому місяці склав понад третину», — йдеться в повідомленні.

У розвідці розповіли, що насамперед росіян, які передумали «грітися» на захоплених кримських узбережжях, тривожить «складна безпекова ситуація».

Зокрема, російські громадяни відмовляються від турів в Криму через ненадійну роботу системи ППО окупантів та вразливий Керчинський міст, який залишається «основною артерією для так званого туризму з Росії та використовується Москвою для воєнної логістики».

Нагадаємо, 1 липня, українська авіація завдала удару по складах боєприпасів у Криму. За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, українські літаки продовжують виконувати бойові завдання в Криму.

Раніше російські Telegram-канали повідомляли, що ЗСУ вдарили по сховищу дронів, унаслідок чого будівлю було майже повністю зруйновано, а російська армія втратила 90 безпілотників.

А в ніч проти 12 червня українська армія атакувала російські зенітні ракетні комплекси, які росіяни розгорнули на території тимчасово окупованого Криму.