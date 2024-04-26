Багатоквартирний будинок у Миколаєві. Фото: ДСНС.

Понад 50 багатоквартирних будинків у Миколаєві не мають на місці діючих голів правління ОСББ.

Про це сказав начальник управління сталого розвитку міста Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Володимир Ніколайчук у ефірі ТРК «МАРТ», пишут «НикВести».

За словами начальника управління, зараз в Миколаєві зареєстровано 765 ОСББ.

— Ми проводили аналітику, з’ясувалось, що реально керують своїми будинками десь 680 ОСББ. З них 53 багатоквартирні будинки зараз не мають на місці діючих голів правління ОСББ, це майже 10%, — сказав він.

Володимир Ніколайчук назвав це «не здоровою ситуацією» і додав, що департамент буде думати над тим, як допомогти співвласникам цих будинків.

— Ми будемо проводити зустрічі і зібрання, щоб їм роз'яснити як рухатись далі. Тому що якщо стається якась аварійна ситуація, міська влада має мати якусь комунікацію з тим, хто керує цим будинком. Ненормально, коли ти не можеш комусь додзвонитися, щось вирішити. Це треба вирішити до настання якихось інших критичних ситуацій, — додав він.

Нагадаємо, як ДЖКГ Миколаєва замовив третю експертизу, яка має визначити, чи можна відновити зруйнований будинок на Крилова.