Російські військові в окупованому місті Скадовську Херсонської області, 20 травня 2022 року. Фото: AP

У тимчасово окупованій Скадовській громаді на лівобережжі Херсонщини медицина на слабкому рівні, залишилось мало лікарів, а мешканцям бракує лікарів.

Про це розповів начальник Скадовської міської військової адміністрації Сергій Кухта, повідомляє «Мост».

За його словами, з головним лікарем Скадовської лікарні розірвали трудові відносини після того, як він пішов на співпрацю з окупаційною владою. Також з міста виїхали близько 60% фахівців лікарень, тому фахівців не вистачає.

«Наразі послуги надають ті, хто залишився, переміщені з Каховки, Олешок, Голої Пристані, а також спеціалісти з РФ, які працюють вахтовим методом. Але і цих спеціалістів не вистачає. Людям доводиться їхати до Сімферополя, щоб отримати більш-менш кваліфіковану допомогу. Але ще більшою проблемою є те, що медичні послуги не отримати, якщо не маєш паспорта РФ та медичного страхування», — розповів Сергій Кухта.

Також він розповів, що у громаді бракує медикаментів, а ті препарати, які назначають місцеві лікарі, є неефективними через свій склад.

Раніше повідомлялося, що підрозділи Збройних сил України відійшли від села Кринки, що на лівобережжі Дніпра Херсонської області, а також із селища Урожайне Волноваського району Донецької області.