Зберігання вакцин у холодильнику. Ілюстраційне фото

В адміністрації міської поліклініки №1 запевнили, що вакцинація дітей у періоди екстремальної спеки є абсолютно безпечною, оскільки вакцини зберігаються у спеціальних холодильниках або термоконтейнерах.

Про це повідомили на сторінці «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» у Facebook.

Як відомо, екскерівниця Миколаївської обласної інфекційної лікарні, депутатка Світлана Федорова заявила, що враховуючи аномальну спеку ліки та вакцини у сімейній амбулаторії №5 зберігаються з порушенням температурного режиму, оскільки вони не знаходяться у холодильниках.

За словами лікарки, вакцини, які весь час зберігали в кабінетах, вколювали немовлятам. Вона закликає батьків малюків, які отримали вакцинацію, у разі погіршення самопочуття в дитини негайно звернутись до медиків.

Скриншот з відео перевірки полікліники №5 Скриншот з відео перевірки полікліники №5

В Центрі первинної медико-санітарної допомоги №1 заявили, що з урахуванням відключення електроенергії, щоденно зранку вакцини розвозяться до амбулаторій у термоконтейнерах у кількості, необхідній для денних потреб, а залишки щовечора повертаються на базу зберігання.

— Безпечна вакцинація спекотним літом. У дуже важкий спекотний період, а особливо в періоди відключення світла, велика увага медичних працівників приділяється якісному зберіганню вакцини з виконанням заходів холодового ланцюга. Заклад завчасно, ще з 2022 року, отримав від ЮНІСЕФ холодильне обладнання для тривалого та безпечного зберігання вакцин, — зазначається в повідомленні.

Адміністрація ЦПМСД 1 наголошує, що завдяки холодильному обладнанню вакцини залишаються безпечними для використання протягом 72 годин навіть без увімкнення генератора. Це гарантує, що діти отримують якісні та безпечні щеплення незалежно від умов надворі.

— Упродовж дня вакцина зберігається в холодильнику або термоконтейнерах. Адміністрація ЦПМСД 1 та всі медичні працівники запевняють мешканців міста, батьків дітей, які спостерігаються в закладі, в абсолютній безпеці зберігання вакцин. Наполягаємо на тому, що цілодобове зберігання вакцин у холодильному обладнанні довготривалого зберігання біологічних препаратів без наявності електроенергії протягом 72 годин не потребує увімкнення генератора для підтримання температурного режиму, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що аномально високі температурні показники спостерігаються в більшості областей України. Хоч весною метеорологи Миколаївського гідрометцентру прогнозували, що літо у регіоні буде традиційним, вже в червні спека почала бити всі температурні рекорди.

3 червня температура у Миколаєві наблизилася до абсолютного максимуму за останні 30 років, досягнувши 33 градуси за Цельсієм. Новий рекорд Миколаїв встановив 10 липня — стовпчик термометра показав +40,5°С, 11 липня температура трималась на рівні 40,2°С.

Незважаючи на високі температури, кількість звернень до бригад «швидкої» допомоги в Миколаєві залишається стабільною.