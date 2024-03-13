Фото з операції в межах нацпрограми "Врятуй Кінцівку"

На Миколаїщині медики змогли врятувати кінцівку чоловіку, якого поранило касетним снарядом на власному подвір’ї. Наразі він отримує лікування в межах національної програми «Врятуй кінцівку».

Історію порятунку мешканця Миколаївщини розповіли у пресслужбі міжнародного благодійного фонду «Здоров’я українського народу».

Постраждалий Сергій Сенів. Фото фонду “Здоров'я українського народу”

Поранення Сергій Сенів отримав 23 листопада 2023 року. До цього він поєднував посаду санітара у психіатричній лікарні та роботу на будівництві.

«Я працював на своєму подвірʼї. Того дня мав проходити похорон захисника. Сільрада написала про час прощання з героєм в усіх групах. У той час, атака і почалася. Я почув тільки вихід снаряда. Касета розірвалась за 2 метри від мене. Памʼятаю, що впав. Відкрив очі - навколо шквал пилу, шматки бетону, побиті вікна та автівка. На щастя, дружина з дітьми були у будинку, це їх захистило. У нашому дворі тоді впало дві касети. Поруч пошкодило 15 домівок», — розповідає чоловік.

Через обстріли, медики не змогли дістатись до пораненого швидко, тому першу допомогу йому надали військові. Після цього Сергія Сеніва доставили у Миколаївську обласну лікарню та провели операцію. Уламки на дрібні частини роздробили великогомілкову та малогомілкову кістки. На ногу встановили апарат зовнішньої фіксації.

«Дуже переживав, що можуть ампутувати ногу. Коли в палаті відходив від наркозу, просив медсестру, щоб глянула і сказала — чи є у мене нога. Дякувати Богу, її зберегли», — каже постраждалий.

Медикам вдалося врятувати кінцівку постраждалому. Наразі провели вже серію операцій, зараз у нього післяопераційний період.

Сергій Сенів отримує лікування в межах національної програми «Врятуй Кінцівку» завдяки донатам звичайних людей та благодійників. За збереження ноги й здатності ходити бореться лікар Олег Фрондзей.

Національна програма «Врятуй Кінцівку» фонду «Здоров'я українського народу» надає допомогу постраждалим внаслідок війни у понад 20 містах України. Щоб отримати допомогу, травмована людина або її лікар мають заповнити анкету на сайті фонду. Якщо поранений потрапив в програму - його будуть супроводжувати протягом всього лікування.

Нагадаємо, що в Україні на проект по безкоштовному зубопротезуванню ветеранів планують витратити 750 мільйонів гривень

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