Інклюзивне укриття у Києві. Фото: ГО «Fight For Right»

В Україні менше 10% укриттів доступні для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко, передає Укрінформ.

— Ситуація з укриттями в Україні не дуже втішна. Ми маємо менше 10% об’єктів, які є інклюзивними. Загальний фонд укриттів близько 60 тисяч об’єктів, з них лише 5 тисяч об’єктів є інклюзивними, — сказав Тимур Ткаченко.

Він підкреслив, що Україна має нарощувати темпи щодо нових будівництв та робити ремонти в старих об’єктах для того, щоб збільшувати відсоток доступних для всіх укриттів.

Тимур Ткаченко зауважив, що сьогодні всі укриття, які будуються та реконструюються, обов’язково мають бути інклюзивними.

Нагадаємо, станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.