Мер Миколаєва на врученні нагород військовим, фото: Миколаївська міська рада

У Миколаїв не втомлюються дякувати тим героїчним людям, які відстояли місто від ворога та відбили наступ окупантів. Тож сьогодні відбулось вручення чергових нагород «За оборону Миколаєва».

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

Звертаючись до присутніх, міський голова Олександр Сєнкевич наголосив, що війна триває, тому продовжуються подібні заходи із вшанування військових. Наразі вони відбуваються не публічно з міркувань безпеки, але кожен миколаївець та кожен українець має знати про подвиг, який наші героїчні захисники здійснюють щодня.

Перш за все, пам'ять тих, хто поліг в бою з ворогом, вшанували хвилиною мовчання.

«Сьогодні ми платимо дуже велику ціну за нашу незалежність. Сподіваюсь, що ця ціна буде в пам'яті майбутніх поколінь. Я всім вам дякую. Не знаю, чи важлива для вас ця нагорода, сподіваюсь, що так. Адже оборону Миколаєва важко переоцінити. Нас не дарма називають фортецею південної України. Я впевнений, що після того, як війна закінчиться нашою перемогою, ми опублікуємо імена всіх людей, які отримали ці нагороди, щоб всі миколаївці знали про вас та були вдячними», - зазначив мер.

Вручення медалей за оборону Миколаєва, фото: Миколаївська міська рада Вручення медалей за оборону Миколаєва, фото: Миколаївська міська рада Вручення медалей за оборону Миколаєва, фото: Миколаївська міська рада

Нагороди та грамоти Олександр Сєнкевич вручив військовослужбовцям 123 бригади ТРО, які з перших днів повномасштабного вторгнення стоять на захисті нашого міста та області.

Бійці, у свою чергу, подякували меру та передали йому прапор та шеврони своєї бригади.

Міський голова додав, що є ще багато наших оборонців, які заслуговують на нагороду, тож такі заходи продовжуватимуться в майбутньому.

Нагадаємо, що відзнаку «За оборону Миколаєва» започаткував мер міста Олександр Сєнкевич для вшанування людей, які самовіддано та відважно стали на захист нашого міста в перші дні вторгнення та не дали ворогу захопити його.