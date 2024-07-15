Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, фото: Миколаївська міська рада

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зустрівся з директоркою Глобального офісу гуманітарних програм ЮНІСЕФ Лючією Елмі.

Зустріч пройшла у міському молодіжному центрі у понеділок, 15 липня, повідомляє пресслужба міської ради Миколаєва.

Простір, як відомо, був відкритий за сприяння ЮНІСЕФ та народу Японії. Разом з представниками Ради з питань молодіжної політики вони обговорили виклики, які стоять перед миколаївською молоддю.

Мер Сєнкевич провів зустріч з представниками ЮНІСЕФ, фото: Миколаївська міська рада Мер Сєнкевич провів зустріч з представниками ЮНІСЕФ, фото: Миколаївська міська рада Мер Сєнкевич провів зустріч з представниками ЮНІСЕФ, фото: Миколаївська міська рада

— Олександр Сєнкевич розповів делегації про роботу молодіжного простору та плани щодо його розширення, для чого наразі шукають спонсорів. Нагадав мер і про найактуальніші проблеми міста: відсутність питної води та безперебійного постачання електроенергії, які виникли через військову агресію РФ. А також про наслідки онлайн навчання для наших дітей та нагальну необхідність повернення їх за парти, — повідомила пресслужба міського голови.

Нагадаємо, у четвер, 11 липня, Миколаїв відвідали Надзвичайний та Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс та заступник голови дипломатичної місії Посольства Естонської Республіки в Україні Вагур Соосаар.