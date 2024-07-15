Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зустрівся з директоркою Глобального офісу гуманітарних програм ЮНІСЕФ Лючією Елмі.
Зустріч пройшла у міському молодіжному центрі у понеділок, 15 липня, повідомляє пресслужба міської ради Миколаєва.
Простір, як відомо, був відкритий за сприяння ЮНІСЕФ та народу Японії. Разом з представниками Ради з питань молодіжної політики вони обговорили виклики, які стоять перед миколаївською молоддю.
— Олександр Сєнкевич розповів делегації про роботу молодіжного простору та плани щодо його розширення, для чого наразі шукають спонсорів. Нагадав мер і про найактуальніші проблеми міста: відсутність питної води та безперебійного постачання електроенергії, які виникли через військову агресію РФ. А також про наслідки онлайн навчання для наших дітей та нагальну необхідність повернення їх за парти, — повідомила пресслужба міського голови.
Нагадаємо, у четвер, 11 липня, Миколаїв відвідали Надзвичайний та Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс та заступник голови дипломатичної місії Посольства Естонської Республіки в Україні Вагур Соосаар.
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Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зустрівся з директоркою Глобального офісу гуманітарних програм ЮНІСЕФ Лючією Елмі.
Зустріч пройшла у міському молодіжному центрі у понеділок, 15 липня, повідомляє пресслужба міської ради Миколаєва.
Простір, як відомо, був відкритий за сприяння ЮНІСЕФ та народу Японії. Разом з представниками Ради з питань молодіжної політики вони обговорили виклики, які стоять перед миколаївською молоддю.
— Олександр Сєнкевич розповів делегації про роботу молодіжного простору та плани щодо його розширення, для чого наразі шукають спонсорів. Нагадав мер і про найактуальніші проблеми міста: відсутність питної води та безперебійного постачання електроенергії, які виникли через військову агресію РФ. А також про наслідки онлайн навчання для наших дітей та нагальну необхідність повернення їх за парти, — повідомила пресслужба міського голови.
Нагадаємо, у четвер, 11 липня, Миколаїв відвідали Надзвичайний та Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс та заступник голови дипломатичної місії Посольства Естонської Республіки в Україні Вагур Соосаар.