Мешканку Миколаївщини увʼязнили на 5 років за виправдання збройної агресії РФ / Ілюстративне фото взято з сайту Інтент

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області визнав місцеву жительку винною у виправдовуванні збройної агресії РФ. Засуджена повʼязує свої дії з неправильним розумінням інформації.

У березні-червні 2022 року жінка щонайменше пʼять разів поширювала у мережі «Однокласники» публікації на захист збройної агресії Російської Федерації проти України, повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок.

За даними видання, у судовому засіданні жінка підтвердила, що вдома мала особистий компʼютер, до якого ні в кого не було доступу, крім неї. Профіль в «Однокласниках» вона створила ще до заборони цієї соцмережі в Україні. Коли сайт почали блокувати, вона викликала спеціаліста з ІТ-технологій, який встановив VPN, щоб вона мала доступ.

Жінка давала плутані пояснення. Спочатку стверджувала, що з 2022 року «Однокласниками» не користувалася, писала адміністратору, просила видалити її сторінку, але їй не відповідали. Але визнає, що вона знаходила певні матеріали на ютубі і копіювала посилання на свою сторінку в «Однокласниках». При цьому думала, що зберігає їх виключно для себе, зазначає видання.

Також жінка говорила, що, нібито, не зовсім розуміла, як працює аккаунт в «Однокласниках», вважала, що там обмінюються листівками. Зауважила, що у неї поганий зір, тож вона не зовсім розуміла зміст тих публікацій. Вважала, що дівчинка на відео читає вірш і називає нацистами «Орду», а не «ЗСУ», а вона не розчула цього. Вона розуміла зміст того вірша так, що Росія напала на Україну, а ополченці українські відстоюють свій народ. У судовому засіданні після перегляду відеозапису жінка погодилася, що вірш дійсно в цілому проти України.

Як пояснила жінка, у застосунку Телеграм, вона підписалася на різних російських блогерів, тому що у неї зник товариш і вона сподівалася його розшукати, адже блогери розміщували інформацію зі списками загиблих. Одного з таких блогерів вона вважала українським «київським блогером», він спортсмен, нібито, давав їй поради з приводу хребта і йоги, вона за його методикою лікувалася. Дійсно писала цьому блогеру листа, тому що він засуджував тих, хто викладає інформацію про українських військових попри заборону, він сам «києвлянин».

Вона також підтвердила, що відправила йому відео про розташування військових, яке на своїй сторінці розмістив інший канал. Цим вона хотіла повідомити не про військових, а про тих, хто розмістив про них інформацію, щоб блогер вжив заходів.

Обвинувачена також розповіла, що в Росії живе її тітка і вони спілкувалися через додатки Вайбер і Телеграм. Саме її номери телефону з кодом РФ зазначені в її телефонній книзі. Також там є номер юристки, яка є інституціоналісткою, обвинувачена її давно знає, адже та допомагала їй з протікаючим дахом.

Загалом жінка погодилася з тим, що розміщувала різні фото і відео на своїх сторінках, але запевнила, що їх до кінця не слухала, тобто їх повного змісту не знала. Зараз вона негативно ставиться до агресії РФ і з 2014 року вона не визнавала агресію Росії та активно підтримувала Україну. У 2023-му зрозуміла помилковість своїх дій, але не могла видалити свої повідомлення, тому що її сторінка була заблокована.

За ще одним епізодом жінка своєї вини не визнала, пославшись на те, що не розуміла і не розуміє значення терміну «проксі-війна». Визнала, що написала це слово під певною публікацією, але тоді була під впливом російської пропаганди і вважала, що весь світ пішов війною на РФ, хоча вона розуміла, що це Росія зайшла на територію України. Вона думала, що проксі-війна — це коли декілька держав воюють проти однієї і розмістила картинку, на якій видно, що декілька країн воюють проти Росії.

В останньому слові громадянка зазначила, що повністю визнає себе винуватою, щиро розкаялася і з 2023 року повністю усвідомила помилковість своїх суджень, змінила свою позицію, підтримує Україну, займається волонтерською діяльністю та шкодує про вчинене.

Але суд критично оцінив показання обвинуваченої і повʼязує їх з метою ухилитися від суворого покарання. Жінка фактично змінила свої пояснення лише після настанов захисника і тільки за його підказками. Тобто така позиція повʼязана із захистом і не є проявом щирої думки самої обвинуваченої. Пояснення жінки при цьому були плутаними, суперечливими, містили неправдиву інформацію, що не сприяло судовому розгляду.

За місцем проживання її характеризували посередньо, раніше не судима, на хронічні захворювання не страждає, неповнолітніх дітей та непрацездатних осіб на утриманні на має. У підсумку її покарали позбавленням волі строком на пʼяти років.

Нагадаємо, 21-річний миколаївський студент Ростислав Савченко, якого засудили до 10 років тюрми за поширення інформації про переміщення Сил оборони України, розповів, як на нього із пропозицією про співпрацю вийшли російські загарбники.