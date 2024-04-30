Мешканця Київщини підозрюють у продажі «гуманітарних» автомобілей / Фото: Митна служба України

Мешканця Бучанського району Київської області підозрюють у намаганні незаконно продати сім автомобілів, ввезених в Україну в якості гуманітарної допомоги для Сил оборони.

Щодо нього склали протоколи, а автомобілі вилучили, як докази, повідомили 30 квітня у Державній митній службі.

«Підрозділом по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Київської митниці під час проведення спільних з Національною поліцією України заходів викрито відразу сім спроб комерційного продажу автомобілів, що ввозилися як гуманітарна допомога без сплати податків», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік намагався через оголошення продати вживані автомобілі «Volvo», «BMW», «Nissan», «Mercedes-Benz», «Volkswagen» та два автомобілі «Opel». На транспорт, який призначався для гуманітарних цілей, вже навіть знайшлися покупці.

Згідно з електронною базою даних митниці, зазначений транспорт був ввезений в Україну у квітні 2024 року як гуманітарна допомога.

«Відповідно до національного законодавства, товари, визначені як гуманітарна допомога, звільняються від оподаткування при ввезенні на митну територію України. Оскільки громадянин використав автомобілі в інших цілях, аніж ті, у звʼязку з якими були надані пільги, мало місце ухилення від сплати митних платежів», — зазначається у повідомленні ДМС.

Київська митниця склала на чоловіка сім протоколів про порушення митних правил.

Нагадаємо, жителя Миколаєва затримали за продаж автомобіля, який завезли в Україну в якості допомоги для військової частини.