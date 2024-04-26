До 11 років увʼязнення засудили мешканця Миколаївщини, який збирав інформацію про позиції ЗСУ та HIMARS для коригування ракетних ударів ворогом.

Про це повідомила прокуратура Миколаївської області.

За даними слідства, місцевий мешканець за вказівкою російської спецслужби збирав та передавав інформацію про розташування підрозділів Збройних Сил України, озброєння і боєприпасів, які дислокуються на території Миколаєва та області.

Окремим завданням для нього було пошук та фіксація місць знаходження чи пересування систем залпового вогню HIMARS.

Мешканця Миколаївщини засудили до 11 років ув'язнення за шпигунство для РФ / Фото: Миколаївська обласна прокуратура Мешканця Миколаївщини засудили до 11 років ув'язнення за шпигунство для РФ / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У поле зору російських спецслужб він потрапив як активний прихильник прокремлівських поглядів щодо збройної агресії проти України. Чоловік розповсюджував свої деструктивні дописи у соцмережах.

Як повідомили в Службі безпеки України, у разі отримання розвідданих інформатор планував передати їх окупантам для підготовки прицільних ракетно-дронових ударів по місцях базування українських військ. Однак правоохоронці затримали його у серпні 2022 року під час розвідувальної «вилазки».

Суд визнав чоловіка винним за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) та з урахуванням співпраці зі слідством призначив йому 11 років тюрми.

Нагадаємо, суд виніс вирок двом російським агентам з Херсону, які коригували російські ракети на місцеву лікарню.